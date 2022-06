Chiavari: "Il palazzo della Cittadella e il monito della campana crollata" - LevanteNews

Da Sandro Garibaldi (Commissario Provinciale Lega Tigullio) e Davide Micheli (Commissario Lega Chiavari)

Il palazzo della Cittadella, ex tribunale, è uno dei luoghi più centrali di proprietà comunale, “quindi dei cittadini chiavaresi”, è uno dei luoghi più fotografati dai turisti che soggiornano o visitano la nostra città.

Il palazzo della Cittadella di Chiavari deve rinascere come polo attrattivo culturale gestito dai chiavaresi per i chiavaresi, per grandi eventi culturali e mostre temporanee in collaborazione con enti nazionali.

Perché si dovrebbe decidere di stipulare convenzioni con enti terzi che vincolano l’utilizzo del bene o anche solo una parte di esso e impongono dei limiti al suo utilizzo futuro?

Perché i chiavaresi non potrebbero scegliere di come utilizzare un bene della propria città?

Neanche il crollo della campana dell’anno scorso ha suonato la sveglia a chi ha intenzione di cedere uno spazio importante della comunità chiavarese.

Per cambiare basta votare la Lista capitanata dalla Lega al quale hanno aderito Forza Italia, Noi con l’Italia, Udc e la lista civica Chiavari sempre al centro di Sandro Garibaldi.

Una nuova stagione per Chiavari!