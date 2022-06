Chiavari: è possibile incrementare il verde? - LevanteNews

L’attenzione per l’ambiente ed il verde pubblico è fra i punti programmatici di tutti i candidati a sindaco di Chiavari. C’è un’occasione per mettere in atto i principi enunciati in campagna elettorale: in via Chiarella, una traversa di corso Buenos Aires, potrebbe essere prevista, nei vari Puc che si sono susseguiti, la costruzione di un edifico a tre o addirittura quattro piani. Oggi quest’area compresa fra via Chiarella, l’Aurelia e il Condominio “Gli Scogli” è occupata da terreni incolti, rustici fatiscenti e nell’ultimo tratto, in prossimità della Statale 1, versa in condizioni di degrado per la presenza di rifiuti, topi ed uno scarico ingestito di acque piovane. La zona, già fortemete urbanizzata, non ha bisogno di altri caseggiati ma di verde e spazi fruibili dai cittadini.

Nel mese di maggio è stata presentata in Comune una petizione, con tanto di firme autenticate, per scongiurare una ulteriore cementificazione e realizzare invece una seria riqualificazione che consista nel miglioramento della qualità della vita, tramite il mantenimento dell’igiene pubblica, l’incremento del verde la conferma di destinazione a verde del privato.