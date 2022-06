Camogli: via Ruffini, domani circolazione a singhiozzo - LevanteNews

Domani, giovedì 9 giugno, la ditta che a Camogli esegue lavori a Castel Dragone, deve effettuare il trasporto di materiale e si servirà di un elicottero che farà la spola tra il Castello e il posteggio di via Ruffini, situato in prossimità del cimitero.

Per motivi di sicurezza, il tratto di via Ruffini interessato al sorvolo, sarà presidiato dalla polizia urbana che dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, interromperà la circolazione veicolare e pedonale ogni volta che l’elicottero, in volo, preleverà o depositerà materiale dall’area parcheggio.