Camogli: estate 2022, un menu ricco per residenti e ospiti - LevanteNews

Da Comunicazione comune Camogli

Dopo il grande successo della serie televisiva Blanca, della partecipazione a Euroflora 2022 e al Festival del Verde e del Paesaggio di Roma, l’Amministrazione comunale presenta le iniziative per l’estate 2022 con un menu ricchissimo di proposte e intrattenimenti gratuiti per cittadini e ospiti.

“A breve sarà in distribuzione la brochure (il programma è già consultabile online sul portale turistico WelcomeCamogli www.welcomecamogli.it/content/pdf/CAMOGLIeventi-estate-2022.pdf, sulle pagine social del Comune e di ProLoco): abbiamo previsto una serie di concerti sulla spiaggia che spaziano dalla musica swing (Free Shots) a quella reggae (Early Vibes), passando attraverso un tributo a Lucio Battisti (Nuovi Solidi, con un concerto a favore di ENEA per finanziare la cura del neuroblastoma pediatrico), all’Equipe 84 e al Jazz (Artomude Quartet)” dice soddisfatta la vicesindaca con delega alla Cultura e al Turismo Elisabetta Anversa, che continua “Non mancheranno molti eventi originali, come “The Big Violinist e la novità del “Saluto al sole all’alba”. Un’attenzione speciale è riservata ai più piccoli: in arrivo i nuovi e tanto attesi appuntamenti di “Un’estate da favola”, fiabe e racconti con i cantastorie, e il “ciclotappo”, un torneo per giocatori di tutte le età. Importante il ruolo della tradizione: ritornerà finalmente la Stella Maris, il concerto della Banda; abbiamo pensato anche a un concerto di canti e musiche della tradizione ligure, con Laura Parodi Trio e il gruppo Trallalero. Sarà presente la cantatutrice genovese Giua, con un suo concerto in occasione della Giornata della Sostenibilità. E poi ancora il Barcheggio, preceduto da un concerto per voce solista e archi; l’atteso Festival della Comunicazione, giunto alla nona edizione, e una nuova proposta, a fine settembre, Cucina d’epoca.

Camogli ha intrapreso e continua il percorso dedicato alla cultura declinata nei vari aspetti e con varie formule: si inizia il 16 giugno con la presentazione del libro di William Wall in occasione del Bloomsday, giornata mondiale che ricorda James Joyce, nel ridotto del Teatro sociale; con Laura De Cet Tienforti, camoglina, che presenta il suo primo romanzo il 18 al Museo marinaro e il 25 giugno con uno spettacolo imperdibile al Teatro Sociale di Marco Paolini. A luglio, dal 9 al 17, la seconda edizione di “Parole e Voci sul Mare” la rassegna di serate d’autore organizzata in collaborazione con Frame/Festival della Comunicazione; il 26 agosto ancora due scrittrici camogline, Giuseppina Picetti e Anna Pizzi, che presenteranno i loro libri.

Inoltre sono contenta di annunciare che nella suggestiva cornice del Castel Dragone, fresco di restauro, sarà inaugurata e aperta al pubblico una mostra di Mela Sfregola e Daniel Menck, camoglini d’adozione” conclude la Vicesindaca. L’offerta estiva è arricchita anche dalle numerose iniziative organizzate dalle Associazioni del territorio, che hanno dato un forte contributo alla stesura del programma in termini di entusiasmo e partecipazione: musica, sagre, gare sportive, itinerari dedicati agli amanti della natura, cinema all’aperto. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per questa estate! Elisabetta Anversa tiene infine a sottolineare come, da quest’anno, il nuovo portale WelcomeCamogli, ideato e pensato come contenitore delle proposte per i cittadini e per gli ospiti, si proponga anche come brand innovativo della città: la cifra stilistica, i colori e il logo sono studiate per rendere al meglio l’unicità e le peculiarità della nostra amata Camogli.