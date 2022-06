Camogli: "Campi padel all'Alega eliminando stalli. Incredibile" - LevanteNews

Da Claudio Giovanni Pompei, Consigliere comunale e Capogruppo “Camogli nel cuore”

Ad Alega campi da padel!!! Darò battaglia in ogni sede! L’Amministrazione del Sindaco Olivari vorrebbe fare dei campi da padel ad Alega, no parcheggi e nemmeno zona pullman!!!

Capisco che il padel sia lo sport del momento, capisco che fare un parcheggio pubblico probabilmente non sia la specialità delle amministrazioni camogline degli ultimi 25 anni ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma trovo incredibile constatare che una delle priorità di questa Amministrazione, in questo momento storico, con tutti i problemi che ci sono, sia costruire dei campi di padel ad Alega, condannando definitivamente la città.

Si sono mai affacciati e hanno mai guardato dalle finestre del Comune il delirio di macchine che c’è sotto o intorno ??? Qual’ è l’ultima volta che hanno fatto un giro in città o hanno parlato con un cittadino ascoltando le sue esigenze ??? Lo sanno che è sufficiente un pullman di medie dimensioni diretto verso il centro città, per bloccare il traffico anche considerando che hanno ristretto via Bettolo ???

Dopo questa loro ultima idea e dopo tutto quello a cui abbiamo assistito in questi anni, domani sarebbero auspicabili le scuse ai cittadini e le dimissioni irrevocabili ed in blocco di tutti questi governanti, sia del Sindaco Olivari, sia degli assessori Mannucci, Revello, Anversa, Abamo totalmente complici in ogni sua scelta, sia dei consiglieri comunali di maggioranza che hanno sempre detto di sì a tutto.

Con tutto l’orgoglio che abbiamo, Riprendiamoci Camogli