Camogli: campi da padel all'Alega e riqualificazione "quadrata" - LevanteNews

Dall l’ufficio comunicazione Comune Camogli

È stato affidato l’incarico per il progetto preliminare per la riqualificazione della quadrata del Miramare alle architette Valentina Forno e Alessandra Tuo, ideatrici, assieme all’architetto Maurizio Canessa dell’ufficio Lavori Pubblici, dell’allestimento dello spazio espositivo del comune di Camogli a Euroflora. A breve l’incontro con l’amministrazione per i primi indirizzi progettuali.

A Paola Arbocó dello Studio una2 di Genova è stato invece affidato l’incarico per lo studio di fattibilità per la realizzazione di due campi per il gioco del padel in località Alega. Il progetto dovrà prevedere anche servizi igienici, spogliatoi e infermeria.