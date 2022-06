Calcio/ Genoa, ritiro in Austria a Bad Häring - LevanteNews

Dal Genoa Cfc

Il Genoa Cfc comunica che il ritiro estivo della prima squadra si svolgerà nella località austriaca di Bad Häring. La partenza con volo charter per Innsbruck è prevista lunedì 18 luglio, mentre il ritorno alla base è fissato per giovedì 28. Gli allenamenti saranno ospitati alla SportPlatz di Bad Häring dotata di due campi in erba e raggiungibile facilmente dall’hotel dove pernotteranno mister Blessin e i giocatori. Durante la permanenza in Tirolo il team disputerà due amichevoli fuori sede, in via di definizione, a seguito all’incarico conferito a Onside, l’agenzia delegata a curare gli aspetti organizzativi e logistici del ritiro. L’attività in Austria sarà anticipata dal raduno informale, a fine giugno, per visite mediche e test atletici, propedeutici al primo ciclo di lavoro al Centro Sportivo Signorini.

Bad Häring si trova a 630 metri di altitudine sul livello del mare, in un altopiano circondato da sentieri naturalistici e bellezze paesaggistiche. Negli ultimi decenni la località del Tirolo ha implementato la vocazione termale, con un rinomato centro e le proprietà terapeutiche della sorgente sulfurea presente sul territorio. Sui campi del Fc Bad Häring, in uso al team locale, sono stati numerosi i club professionisti ad aver effettuato il ritiro pre-campionato in questi anni. Per i supporter interessati a seguire la squadra in Austria, l’agenzia di riferimento per i pacchetti vacanze è la Schooner Viaggi (Via Ettore Vernazza, 13/15/17, 16121 – Genova / 010-595 9345 / schoonergenova@schoonerviaggi.it).