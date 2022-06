Rocchetta Vara: anche Dante promuove il territorio - LevanteNews

Dall’Associazione sportiva Mangia Trekking

Il Comune di Rocchetta di Vara prosegue nella promozione dei propri storici luoghi. Così con l’associazione dell’alpinismo lento Mangia Trekking continua la collaborazione a favore di un territorio verde, legato fortemente all’alta Via dei Monti Liguri ed a Dante Alighieri che vi transitò scrivendo importanti pagine. Anche la morfologia di quattro sentieri che vi si incontrano costituisce un valore aggiunto del luogo. Sentieri che conducono e provengono da diverse importanti località (della Lombardia, della Toscana e di alcuni luoghi del Genovese che uniscono il mare con la montagna). Con la firma di un nuovo e più interessante protocollo d’intesa effettuata dal Sindaco Roberto Canata e dal Presidente Giuliano Guerri del Mangia Trekking, avvenuta presso la sala consiliare alla presenza dei consiglieri delle due realtà Aleandro Raso, Piero Cozzani, Riccarda Vianello. Ed è Intervenuta anche in rappresentanza della comunità dell’Alpinismo Lento la sportiva Alessandra Borio. L’Ente e l’associazione si ritrovano accomunati anche da progetti di promozione e sviluppo delle farine di qualità, della castanicoltura e della valorizzazione del patrimonio boschivo rappresentato dagli antichi mestieri dei luoghi. Insieme svolgeranno soprattutto attività sportivo e turistico culturali per la valorizzazione del territorio di Rocchetta di Vara.