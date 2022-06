Dal comune di Riomaggiore

Si informa la cittadinanza che a causa dell’assemblea dei lavoratori indetta dalle OO.SS per la giornata odierna si è verificato un ritardo sul servizio di raccolta ingombranti su appuntamento.

Eventuali ingombranti non recuperati in data odierna saranno recuperati con il primo servizio utile di domani.

Ci scusiamo per il disagio.