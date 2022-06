Recco protagonista in un corale lavoro teatrale, firmato Maifredi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblicvo Ligure

Argonauti – Un canto per Recco. La città siu fa teatro. Recco, venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022, in piazza Nicoloso da Recco: un progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi con il Comune di Recco.

Drammaturgia Corrado d’Elia; Musiche e canzoni Mario Incudine; Arrangiamenti e direzione musicale Antonio Vasta; Con Corrado d’Elia, Mario Incudine e Antonio Vasta, pianoforte, Manfredi Tumminello, chitarre e bouzuki, Michele Piccione, fiati etnici e percussioni, Francesco Bongiorno, batteria; Pino Ricosta, basso e con La Società Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco diretta da Alessandro Balboni; il coro popolare della Città di Recco diretto da Caterina Contardi. Assistente alla regia Marco Rivolta. Direttore di produzione Lucia Lombardo. Produzione Teatro Pubblico Ligure; Foto Ruggiero Di Benedetto; Riprese video Ruggiero Torre

La mappa geopoetica della Città di Recco per “Argonauti” è firmata da Laura Canali, artista e cartografa del mensile Limes. Grafica Alfonso Flora; Ufficio stampa Eliana Quattrini, Matilde Meucci, Marzia Spanu.

Recco per la prima volta suona la sua musica e canta le sue canzoni. Le storie c’erano già, bastava ascoltarle. Lo ha fatto Sergio Maifredi con il progetto “Argonauti. Un canto per Recco”, nuovo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure in scena venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022 nella piazza Nicoloso da Recco, dove si affaccia la sede del Comune di Recco, che sostiene il progetto.

A monte c’è la volontà del sindaco Carlo Gandolfo di investire nel futuro della città con un’iniziativa culturale dedicata alla ricostruzione del paese dopo la seconda guerra mondiale. «Grazie a questo progetto – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – vogliamo rinsaldare il senso di comunità, caratteristica insita nel DNA di Recco. Ripercorrere la rinascita dopo la tragedia bellica del nostro passato assume oggi anche il valore di invito alla pace e alla speranza, quanto mai attuale».

La musica per raccontare questa storia di rinascita è stata composta da Mario Incudine, autore anche della colonna sonora del film “Cùntami” di Giovanna Taviani, vincitore del Premio Speciale ai Nastri d’Argento 2022. Incudine inoltre ha scritto le dodici canzoni di “Argonauti”, dall’“Ode alla focaccia” all’“Inno di Recco”, passando per la tragica storia di “Cesarino”. A raccontare le storie al pubblico sarà Corrado d’Elia, autore della drammaturgia e interprete. Con la regia di Sergio Maifredi, intorno a Corrado d’Elia sono in scena oltre ottanta fra cantanti e musicisti guidati dal maestro concertatore Antonio Vasta, autore degli arrangiamenti: lo stesso Mario Incudine, Antonio Vasta al pianoforte Manfredi Tumminello alle chitarre e al bouzuki, Michele Piccione ai fiati etnici e alle percussioni, Francesco Bongiorno alla batteria, Pino Ricosta al basso, la Società Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco diretta da Alessandro Balboni e il coro popolare della Città di Recco diretto da Caterina Contardi e costituito appositamente per questo progetto. L’ingresso allo spettacolo è libero. Prenotazioni: servizi@prolocorecco.it o 334 8754058.

“Argonauti. Un canto per Recco” è un concerto con voce recitante nato per rappresentare una città con la sua storia. Un ponte, una piscina, una villa, le case, un piatto di focaccia al formaggio non bastano da soli per descrivere la nuova identità che Recco si è data dopo i terribili bombardamenti del 1943, in piena seconda guerra mondiale. Bisogna ascoltare le persone per capire la vitalità originale che gli abitanti hanno saputo esprimere, con coraggio, forza e spirito d’iniziativa, diventando protagonisti di uno sviluppo su cui, di fronte alle macerie, nessuno allora avrebbe scommesso. Ma è accaduto e Teatro Pubblico Ligure ne ha fatto una fonte d’ispirazione. In otto mesi di lavoro, da ottobre 2021 a giugno 2022, Sergio Maifredi ha messo in atto un metodo di lavoro sul campo che vale come un reportage teatrale basato su quattro linee creative: scrittura, immagini, musica e la Mappa Geopoetica di Laura Canali, artista e cartografa del mensile Limes. In primo luogo Sergio Maifredi ha raccolto le storie incontrando decine e decine di cittadini insieme a Corrado d’Elia, autore della drammaturgia. Il ritratto della città è stato eseguito dal fotografo Ruggiero Di Benedetto e dai video di Ruggiero Torre, che li hanno accompagnati giorno dopo giorno, realizzando un materiale pubblicato via via sui canali social di Teatro Pubblico Ligure. Intanto, su questo materiale Mario Incudine componeva musiche e canzoni, mentre con l’aiuto della Filarmonica “G. Rossini” si costituiva il coro popolare che si esibirà in piazza. Infine, prestigioso esempio d’arte che unisce geografia, antropologia e poesia, l’artista e cartografa di Limes Laura Canali, incontrando gruppi di cittadini on line ha realizzato la Mappa Geopoetica di Recco, dove nell’immagine della città finisce tutto, rielaborato dalla sua sensibilità. Laura Canali il 10 giugno sarà a Recco per la consegna ufficiale della sua opera d’arte, la Mappa Geopoetica di Recco, alla Città di Recco.

Lo spettacolo è il punto finale di questo lungo percorso. “Argonauti. Un canto per Recco” farà entrare gli spettatori nell’anima della città. C’è un legame fra il ponte e la focaccia: gli operai della ricostruzione dovevano mangiare, ma c’era poco per tutti, così dalle case è uscito il cibo semplice che si mangiava in famiglia, farina e latte cagliato. Nasce la focaccia di Recco, marchio igp e squisitezza ben nota. C’erano ragazzi che fra le case crollate giocavano e d’estate continuavano in mare. Erano amici e fra una partita e l’altra sono diventati fortissimi. Così è nata la squadra di pallanuoto Pro Recco, con il campione Eraldo Pizzo che non smette di descriverla, usando una semplicità che non corrisponde ai fasti della squadra più titolata al mondo. Per partecipare ai tornei di serie A, serviva una piscina. L’hanno costruita i cittadini sacco dopo sacco di cemento. Non merita un inno tutto questo? L’inno di Recco ci sarà, anche per ricordare che proprio nella villa antica che le bombe hanno risparmiato, Goffredo Mameli ha scritto parte di quello d’Italia. Nessuno sia dimenticato, perché Recco dimostra che niente è impossibile: quel che gli uomini distruggono, gli uomini ricostruiscono e, riempiendo i vuoti, inventano.

*****

La mappa geopoetica di Recco realizzata da Laura Canali, artista e cartografa del mensile di geopolitica Limes, insieme allo spettacolo che andrà in scena il 10 e 11 giugno 2022, è il risultato del progetto “Argonauti – Un canto per Recco”, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Recco. Venerdì 10 giugno l’opera sarà ufficialmente consegnata al sindaco Carlo Gandolfo da Laura Canali e in seguito sarà affissa nella sede del Comune. La mappa geopoetica di Recco è una vera e propria opera d’arte, con cui Laura Canali, dopo mesi di studio su Recco e i laboratori condotti con i cittadini, ha modellato la geografia facendola incontrare con la storia, con il pensiero, con le emozioni che hanno fatto diventare la città quello che è ora.

Recco potrà vedersi specchiata in una sola immagine che porta i segni di 80 anni di storia, dal primo bombardamento del 1943 all’ultimo scudetto della Pro Recco nel 2022. Ci sono il mare, gli ombrelloni, il numero 22 come gli aerei della Raf che l’hanno colpita, c’è il 7 come i giocatori di una squadra di pallanuoto che diventano luminosi quanto la costellazione di Orione con i loro 34 campionati italiani vinti e c’è tanto altro. C’è il profilo di parte della Liguria a sostituire l’arco del ponte ferroviario oggetto di tanta furia distruttiva durante la seconda guerra mondiale. Sulla linea della Regione che si sovrappone alla città si individuano 27 località. Vogliono essere un segno di solidarietà storica a Recco, che ha pagato per tutte a causa della sua posizione strategica, con dieci mesi di bombardamenti, 127 vittime, il 90% degli edifici abbattuti. Ma Recco, dopo un colpo così duro, dal 1945 in poi seguendo la sua stella ha saputo rinascere.

Niente meglio delle parole di Laura Canali può spiegare la sua poetica: “Ricordare è risalire in solitudine l’alveo di un fiume in secca”.

La storia di Recco, impetuosa e calma allo stesso tempo, come il suo torrente. C’era una volta una cittadina preziosa, gioiello dell’architettura ligure. Fino alle 21,40 del 10 novembre del 1943. Da quel momento – e fino al 28 agosto del 1944 – oltre 33 tonnellate di bombe degli aerei inglesi arriveranno dal cielo a radere al suolo la città. Quando gli abitanti torneranno dai rifugi in montagna, non troveranno più nulla.

Non avere più punti di riferimento geografici e fotografici è un trauma molto potente che si trasforma in una ferita aperta ancora oggi. Questo trauma si tramanda di generazione in generazione, senza volerlo, è come un tatuaggio in fondo al cuore.

Negli anni ’50 avverrà una ricostruzione della città veloce e sgraziata ma le conseguenze della guerra sono responsabilità di tutti, Recco ha pagato il prezzo più alto. La mappa emozionale mostra il profilo di parte della Liguria al posto dell’arco ferroviario che attraversa Recco.

Le ventisette località sono le città che si susseguono lungo la costa. Da La Spezia a Savona. La costa della Liguria è anche il punto di contatto con il mare che sprigiona l’energia necessaria ai ragazzi di Recco per ricominciare a vivere. Nel dopo guerra, un campo galleggiante e due palloni di cuoio, sono stati la rivincita che sette giovani atleti hanno regalato a Recco e all’Italia e hanno dato vita alla Pro Recco, Società sportiva più titolata al mondo.