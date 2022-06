Rapallo: Padel Cup con ospiti d'eccezione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Armatevi di racchetta e preparatevi a scendere in campo! Lo sport più apprezzato del momento sbarca in Città. Dal 12 al 19 giugno si terrà la “Hello Rapallo” padel cup.

La manifestazione, 1ª tappa del circuito nazionale City Padel Tour, vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione dal mondo dello sport. Dai campioni italiani di padel Lorenzo Sinicropi e Daniele Cattaneo, alle leggende del calcio di serie A Dario Marcolin, Stefano Bettarini e Nicola Amoruso.

Per partecipare al torneo, dedicato alla terza categoria di doppio maschile e alla quarta categoria n.c di doppio misto, è sufficiente contattare il Tennis Club di Santa Maria, nel quale si terranno le fasi preliminari del torneo, al numero di telefono 0185260208 o sui social media, facebook “TennisCalcettoRapallo” e instagram Santa.Maria.Tennis.Club.

Le fasi finali della manifestazione si terranno in Piazzale Escrivà dal 16 al 19 giugno.

La rassegna prevede anche momenti dedicati a iniziative culturali. Sabato 18 giugno infatti, dalle 19.30, Villa Porticciolo ospiterà la presentazione del libro della vicepresidente del CONI e atleta olimpica di atletica leggera Silvia Salis “La bambina più forte del mondo”.

“La nostra amministrazione si è dimostrata particolarmente lungimirante nel puntare sul padel, uno degli sport più apprezzati e praticati degli ultimi anni – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco – Lo abbiamo fatto realizzando due modernissimi campi in località Ronco la cui gestione verrà affidata a breve. Rivolgo un sincero ringraziamento al consigliere allo sport Vittorio Pellerano e agli uffici comunali per la realizzazione dell’’iniziativa.”

“Rapallo sarà il primo comune ad organizzare una tappa del City Padel Tour – commenta il consigliere Vittorio Pellerano – come consigliere allo sport esprimo grande soddisfazione per la realizzazione di una manifestazione di richiamo nazionale. L’obiettivo è quello di far diventare la manifestazione, ottima occasione di promozione del territorio e di grande richiamo turistico, un appuntamento fisso dell’estate rapallina.

Questo grande evento estivo conferma ancora una volta che Rapallo è a tutti gli effetti Città dello sport nella quale è possibile praticare praticamente qualsiasi disciplina. Un sincero ringraziamento a Prato Nevoso, partner dell’iniziativa, per i fantastici premi messi a disposizione e a tutti gli sponsor per il caloroso supporto.”