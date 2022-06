Rapallo: la stagione dei battelli non decolla, necessario un accordo - LevanteNews

La stagione dei battelli turistici a Rapallo non decolla. Un danno non solo per chi lavora nel Consorzio che dopo due anni di pandemia sperava di non trovare ulteriori ostacoli, ma anche per gli operatori rapallesi, in particolare del lungomare e centro storico. I turisti che desiderano recarsi a Portofino e San Fruttuoso, o desistono o devono imbarcarsi a ‘Santa’, con tutti gli inconvenienti che derivano al traffico.

Il “corridoio” per fare accedere i battelli all’imbarecadero è stato realizzato. Bene anche il fondale attorno al pontile di attracco. A pochi metri di distanza però, verso Levante, il fondale si alza a 1,90 metri. Troppo alto se dovesse finirci un battello con le eliche.

Il Consorzio ha così chiesto di poter sistemare alcune boe ad indicare ai piloti la linea invalicabile entro cui effettuare la manovra. A questo punto la faccenda sembra complicarsi: per sistemare le boette, ritenute indispensabili per la sicurezza, sarebbe obbligatoria una richiesta di concessione con relativo iter burocratico.

Sarà necessario che Capitaneria, Comune e Consorzio si siedano a un tavolo e trovino una rapida soluzione. Anche l’attività dei battellieri è di vitale importanza per l’economia del Tigullio. Siamo al 7 giugno, tra quindici giorni le notti iniziano ad allungarsi.

Stasera intanto all’inizio del molo di attracco, un cartello risponderà alle domande dei turisti più o meno in questa maniera: “Se il servizio non è ancora attivo, chiedete il motivo alle autorità preposte”.

Nella foto l’unico natante attraccato al molo, quello che ha sbarcato il comandante della nave Vespucci.