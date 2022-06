Rapallo: crollo diga porto Riva, le indagini potrebbero estendersi - LevanteNews

La strada 227 per Portofino nella sua vita ultrasecolare non aveva mai subito una mareggiata tanto violenta da farla crollare. Onde alte fino 10,30 metri si sono abbattute con tonnellate d’acqua anche sulla diga del porto Riva di Rapallo facendola crollare; provocando danni miliardari e mettendo a nudo anche la sicurezza del centro storico di Rapallo. Oggi per il crollo di quella diga, che una mareggiata del 2000 aveva solo danneggiato, sono chiamati a rispondere l’ingegnere Ernesto La Barbera, progettista, e il dottor Alessandro Pentimalli funzionario del Genio Civile chiamato a vigilare sui lavori effettuati nel 2000.

Non sappiano se la difesa riuscirà a dimostrare l’inaudita violenza di quella mareggiata che ha provocato anche il crollo parziale della diga foranea di Santa Margherita e danneggiato il Faro di Portofino, pur essendo alto 32 metri sul livello del mare. Negli ambienti giudiziari tuttavia circola voce che l’inchiesta potrebbe estendersi alla ipotizzata insufficiente manutenzione alla diga; ipotesi tutta da dimostrare che non trova però conferma negli atti adottati dalla Procura. (m.m.)