Rapallo: comitato anti tunnel fontanino, ricevuto dal sindaco - LevanteNews

Questa mattina il Comitato anti tunnel della Fontanabuona, è stato ricevuto dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Al Comitato hanno aderito abitanti di Sant’Andrea di Foggia, frazione collinare su cui insisterebbero le elicoidali di raccordo con la A-12. Il sindaco ha comunicato che il Comune sta preparando le osservazioni al progetto di Autostrade; incarico affidato all’architetto Gianni Peruggi. Membri del Comitato potranno incontrare il professionista ed esprimere a lui tutti i motivi di contrarietà che costituiranno poi parte integrante della relazione e delle osservazioni contestate ad Autostrade. Anche se – va detto per non creare attese – Autostrade, come i servizi telefonici, di cablaggio, metanodotti, etc, hanno l’autortità di agire senza l’ok dei Comuni interessati. Sempre che ci siano realmente i fondi per realizzare lo svincolo A-12 – Moconesi.