Il passaggio di un nucleo di aria fredda in quota in discesa da NW determina un temporaneo aumento dell’instabilità: nelle ore centrali possibili isolati rovesci o temporali al più moderati, più probabili su centro-Levante; ampie schiarite in serata: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime in aumento, massime in diminuzione

VENTI: al matt deboli variabili, localm in regime di brezza;rotazione da N-NE sera

MARE: generalmente mosso

UMIDITA’: su valori medio-alti