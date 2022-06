Poste Italiane: nel Levante disponibili i buoni per minori - LevanteNews

Dall’ufficio Comunicazione di Poste Italiane

Con i suoi 160 anni di storia, Poste Italiane dedica una iniziativa alle nuove generazioni in questi ultimi giorni di scuola prima della fine dell’anno scolastico: il Buono fruttifero postale per i minori di 18 anni, disponibile anche nel levante genovese.

Può essere sottoscritto in forma cartacea da un genitore, un nonno, un amico o comunque da un maggiorenne in uno dei 55 Uffici Postali del Tigullio ed entroterra, oppure in forma dematerializzata direttamente on line sul sito poste.it o tramite l’APP BancoPosta, dal genitore o dal tutore previa apertura del Libretto dedicato ai minori a cui i Buoni saranno collegati.

Il Buono può essere intestato esclusivamente al minore e cresce insieme a lui, perché gli interessi maturano fino al compimento del 18° anno di età, con un tasso di interesse annuo lordo che può arrivare fino al 2,50%.

Il Piano di risparmio Piccoli e Buoni prevede la sottoscrizione in modo automatico e periodico di Buoni dedicati ai minori, l’importo minimo delle rate periodiche può essere di 50 euro e multipli.

Per poterlo sottoscrivere, il minore deve essere intestatario di un Libretto di risparmio dedicato ai minori e il maggiorenne che lo sottoscrive deve essere titolare di un Libretto di risparmio postale o di un conto corrente BancoPosta sul quale addebitare l’importo.

I Buoni saranno emessi fino al compimento dei 16 anni e mezzo del minore; quando festeggerà i suoi 18 anni, il valore dei Buoni sottoscritti e gli interessi maturati saranno accreditati sul Libretto di risparmio di cui è intestatario il minore.

I Buoni dedicati a minori sono prodotti garantiti dallo Stato italiano e sono esenti da costi, salvo gli oneri fiscali, sono esenti da imposta di successione e godono di una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi.

Un regalo per i più piccoli per la fine della scuola che dura nel tempo, una soluzione ideale per avvicinarli al mondo del risparmio.