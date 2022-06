Pallanuoto M/ Camogli, alle spalle la sconfitta contro la Canottieri: testa al campo - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Spalle al muro, ma con un grande, prezioso, alleato: la Giuva. Sono passate poche ore dalla bruciante sconfitta di gara1 a Napoli, ma il tempo per leccarsi le ferite non esiste più. Domani sera i bianconeri dovranno ribellarsi all’inerzia presa dalla serie e fare di tutto per trascinare la sfida a gara 3. Tanto si è detto, altrettanto si è pensato, ma ora conta solo il campo. La squadra ha ancora una possibilità e va coltivata, sfruttata, inseguita sino all’ultimo secondo.

“Dovremo ritrovare le nostre certezze e fare una partita da Camogli”, commenta Mister Angelo Temellini, “Percepisco grande voglia di dimostrare che quella vista a Napoli non era la vera squadra. Penso che abbiamo tutte le possibilità di dimostrare il nostro valore a patto che, oltre all’agonismo e al furore, ci sia sempre grande equilibrio. Domani non è che non avremo delle difficoltà solo perchè giocheremo in casa, difficoltà ce ne saranno di sicuro, la nostra bravura, però, dovrà essere quella di non perdere mai lucidità e di fare il nostro gioco per tutta la partita. Non ci sono calcoli da fare. Dovremo partire forte e mantenere il livello alto per tutta la durata del match, solo così ci potremo conquistare il diritto di tornare alla Scandone. Alla squadra dico di avere coraggio e di dare tutto. Per uno sportivo la cosa più brutta è portarsi dietro dei rimpianti. Siamo spalle al muro, benissimo, l’unica cosa che adesso possiamo fare e mettere in questa partita tutto quello che abbiamo. Se questo non basterà stringeremo la mano ai nostri avversari, ma con la consapevolezza di aver buttato il cuore oltre l’ostacolo. La Giuva? Queste sono partite speciali, gare che valgono una stagione. Non è stato un campionato facile per tanti motivi, ma spero che domani ci sia una bella cornice di pubblico. Nello sport, come nella vita si può vincere o perdere, si possono prendere decisioni giuste o sbagliate, ma sull’impegno di questi ragazzi c’è poco da dire. Ho visto una squadra ferita e arrabbiata. Mi aspetto una bella reazione, ma soprattutto voglio vedere una prova matura“.

Non bisogna avere rimpianti. Serve una notte magica, una di quelle da vero Camogli. L’ambiente è sempre stato il nostro forte, compattiamoci e facciamo vedere a tutti cosa vuol dire giocare una partita di play off a Camogli. Si gioca domani alle 20.30.