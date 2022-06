Chiavari: piste ciclabili, Grillo replica a Messuti - LevanteNews

Dal Mu5sChiavari

Oggi l’avvocato Messuti mi ha definito bugiardo in quanto ieri, durante il confronto ho segnalato che la ciclabile fatta nel tratto dal fiume alla stazione, a 2 anni dall’inaugurazione, ha visto diverse modifiche e che queste sono quantificabili in circa 300.000 euro. Il candidato Messuti afferma che le opere ammontano a circa 5.000 euro, mi conferma che l’impianto semaforico dal fiume, aggiunto in un secondo momento, vista la pericolosità dell’attraversamento, é costato circa 30.000 euro? Mi conferma che le fognature potevano essere fatte contestualmente alla realizzazione della ciclabile risparmiando soldi ed evitando la chiusura della ciclabile per mesi?

Mi conferma che la realizzazione del viale alberato rientra nei 5.000 euro citati nel comunicato?

Mi conferma che finiti tutti i lavori il percorso non necessiterà, per l’intero tratto, di manutenzione visto le buche ed i rattoppi?

Mi conferma che nei 5.000 euro sono compresi anche i lavori per recuperare i parcheggi che l’assessore Bisso, a Novembre, definiva compensativi all’eliminazione degli stalli di viale Tito Groppo a causa dello spostamento della pista ciclabile?

Calcolatrice alla mano non ho sbagliato di tanto i conti.

Non intendo essere il capro espiatorio di un progetto di ciclabile fallito ancora prima di partire, il candidato Messuti ieri sera ha chiesto pazienza ai cittadini, credo che ne abbiano già avuta abbastanza ed il progetto del sottopassaggio di Corso Millo sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso.