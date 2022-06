Chiavari: "Ciclabile di viale Tito Groppo; Grillo sbaglia i conti" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“Davide Grillo, ha mentito ai chiavaresi” così interviene il candidato sindaco Federico Messuti. “Ieri, durante il confronto tra candidati, ha affermato che il costo della modifica al tracciato della pista ciclabile di via Tito Groppo è pari a 300.000 euro. Affermazione totalmente falsa. Ancora una volta parlano i documenti: come potete leggere dal capitolato di gara in allegato, il costo relativo al solo spostamento del tratto di marciapiede davanti al bar Mike’s e alla Tabaccheria Cafè Delfino è di 4.298 euro. La ditta Simes, che ha vinto l’appalto, sta eseguendo l’intervento”.

“Il resto dell’appalto, il cui importo complessivo è di 300.000 euro, prevede il rifacimento del marciapiede in cattivo stato tra l’hotel Santa Maria e il bar della bocciofila (anche nella parte in cocciame di marmo) con nuove alberature, la sistemazione di un’aiuola verde con oleandri tra l’attuale ciclabile e corso Colombo e una in corrispondenza dell’hotel Santa Maria. Lo stesso progetto comprende la realizzazione del nuovo parcheggio in largo Ravenna con 35 posti auto e il nuovo marciapiede per accedere alla Colmata. Ma anche la modifica della rotonda Ravenna unitamente a nuove aiuole e accessi per disabili accanto il porto e all’istituto Giannelline. Inoltre, sono state rifatte le condotte fognarie in corso Colombo e in via Tito Groppo, in pessimo stato di manutenzione e spesso soggette a guasti con costi a carico dei condominii”.

“Gli interventi in corso valorizzano e migliorano la nostra città, adeguandola agli standard europei. Per giudicare il progetto è necessario attendere la fine dei lavori. Ma ormai Grillo ci ha abituato alle sue incredibili sparate. Ieri mi ha accusato di avere il dono dell’ubiquità ed aver presenziato all’inaugurazione della statua di Mazzini alle Della Torre senza accorgersi che, mentre si svolgeva l’evento citato, eravamo seduti vicini negli studi di Teleradiopace. Una persona che mente o sbaglia i conti così clamorosamente quanto può essere meritevole della fiducia dei chiavaresi?” conclude Federico Messuti, candidato sindaco.