Camogli: su Rai5 l'Abbazia di San Fruttuoso raccontata da Singer - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

È Frame – Festival della Comunicazione, tramite la voce e la testimonianza del suo direttore Danco Singer, a raccontare la storia e il fascino dell’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli in una puntata in onda in prima visione alle 21:15 di giovedì 9 giugno su Rai5. “A ben vedere il Fai 2022” è il titolo dello speciale che celebra le bellezze del nostro Paese che grazie al Fondo Ambiente Italiano sono state riportate al loro splendore. La puntata è parte di “Visioni”, il nuovo programma di Rai Cultura in onda su Rai5.

Insieme alle testimonianze di altri illustri ospiti come il Presidente Fai Marco Magnifico, Danco Singer racconta come la memoria storica e culturale dell’Abbazia di San Fruttuoso possa e debba essere conservata. E spiega anche come il Festival della Comunicazione, che si tiene ogni anno a settembre a Camogli, entri in questo percorso di valorizzazione culturale dell’area dell’abbazia e di uno dei borghi marinari più belli e affascinanti d’Italia.

La lunga estate camoglina all’insegna della cultura targata Frame – Festival della Comunicazione inizierà con la seconda edizione di Parole e voci sul mare da sabato 9 a domenica 17 luglio, una ricca rassegna di dieci incontri serali con scrittori, giornalisti, economisti e scienziati nella suggestiva terrazza affacciata sul mare nel centro di Camogli. Si continuerà poi con il più importante evento della stagione, il Festival della Comunicazione, che tornerà con la sua nona edizione da giovedì 8 fino a domenica 11 settembre. Oltre 130 protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello spettacolo e dell’intrattenimento svilupperanno un appassionante dialogo lungo quattro giorni intorno al tema della Libertà, includendo anche escursioni sul territorio.

E il programma di iniziative proseguirà fino a fine stagione con Cucina d’epoca, il festival che si terrà da venerdì 23 a domenica 25 settembre per le vie di Camogli, dedicato alla cucina italiana ed europea nei diversi periodi storici con la direzione scientifica di Massimo Montanari e centrato quest’anno sulle arti culinarie del Cinquecento.