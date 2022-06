Camogli: sequestro cantiere, Novim potrebbe chiedere i danni - LevanteNews

Novim Srl, la società che sta realizzando posteggi privati interrati nel cuore di Camogli, potrebbe chiedere in sede civile al Comune i danni conseguenti al sequestro della parte di cantiere interrata sotto via Colombo. Sequestro eseguito dal Tribunale di Genova dopo l’apertura di un’inchiesta giudiziaria per truffa, avendo il Comune venduto, come proprio, alla Novim Srl il terreno che apparterrebbe invece al Demanio.

Intanto la Novim Srl avrebbe chiamato, tranquillizzandoli, gli acquirenti dei box posti sotto sequestro. A Camogli vi è il timore che la fine dei lavori possa subire un ulteriore ritardo sui tempi previsti; la consapevolezza che i box privati non porteranno nessun vantaggio sulla situazione park cittadini; che non è stato ancora emesso il terzo bando (i primi due sono andati deserti) per la costruzione del previsto autosilo pubblico interrato.

Due immagini sono tratte dal sito Novim, la terza riguarda la fase finale di scavo nell’ex area scalo.

***

Ecco come Novim S.r.l. descrive il progetto sul suo sito:

“In posizione strategica nella turistica località ligure di Camogli, con ingressi da via Cristoforo Colombo e Via Nicolò Cuneo, stiamo costruendo il più grande parcheggio interrato del territorio comunale e uno dei più capienti dell’intera Riviera di Levante. Il progetto di riqualificazione dell’area prevede la realizzazione di 227 box auto, 4 posti auto e 14 posti moto coperti, distribuiti su quattro livelli, oltre a 33 posti auto scoperti privati al piano fuori terra”.