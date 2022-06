Camogli: "San Fruttuoso, garantire pulizia e sicurezza" - LevanteNews

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel cuore”

Interpellanza.

Con la presente sono a sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale, la situazione di San Fruttuoso di Camogli.

L’importante afflusso di persone nei week end, ma anche durante la settimana e la reiterata mancanza del rispetto delle più semplici regole inerenti la fruizione della zona e dei più elementari comportamenti riconducibili alla civiltà e alla prudenza, (folla e spinte sulle banchine in attesa dei battelli, presenza di cani sulla spiaggia e a cui viene permesso di fare il bagno e di passeggiare sull’arenile, mozziconi di sigarette abbandonati ovunque) devono indurre l’Amministrazione:

1) ad attivarsi ad un controllo puntuale e giornaliero di San Fruttuoso, doveroso sia per le tante persone che vogliono apprezzare la località serenamente e sia far tutto il possibile per evitare spiacevoli e più o meno gravi situazioni pericolose.

2) a rivedere la pessima organizzazione del personale del Comune gestita da questa Amministrazione, che ritiene sufficiente aver presenti in servizio, nel week end, in estate, 2 soli vigili.