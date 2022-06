Da Comunicazione Comune di Camogli

Si comunica che, per lavori urgenti sulla rete idrica, il giorno giovedì 9 giugno – dalle 9 alle 17 – verrà sospesa l’erogazione alle seguenti utenze: Corso Mazzini (dal civ.16 al 123); Via Ruffini (dal civ. 12 al 34); Via Migliaro (dal civ. 20 al 62); Via di Mezzo (civ. 55, 56, 26bis); Via Romana (civ. 10,14,15). In caso di condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore i lavori potranno essere effettuati il giorno successivo.