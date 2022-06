Brugnato 5Terre Outlet Village: tornano le Summer Nights - LevanteNews

Con l’arrivo dell’estate inizia il conto alla rovescia per l’inizio delle Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village, l’atteso appuntamento con il divertimento e la grande musica dal vivo. Dal 16 luglio e fino al 20 agosto la piazza principale dell’Outlet Village ligure di Brugnato (SP) tornerà ad ospitare i grandi nomi della musica italiana per sette serate all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

Tanti gli artisti che saliranno sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village. Sul calendario sono da cerchiare in rosso in particolare tre date: sabato 23 luglio per l’appuntamento con la musica d’autore di Ermal Meta, sabato 13 agosto per la serata dedicata alla storia del rap italiano con J-Ax e domenica 14 agosto, quando l’outlet diventerà una grande discoteca grazie al divertimento della dance italiana degli Eiffel 65 diventata celebre in tutto il mondo. Tre nomi che spiccano in un cartellone che si preannuncia fitto di appuntamenti musicali imperdibili.

Dopo due edizioni, nel 2020 e nel 2021, caratterizzate da un format inedito e coerente con i limiti previsti dalla normativa per gli spettacoli all’aperto durante il periodo pandemico, le Summer Nights tornano alla loro formula originale, che tanto successo ha riscosso negli anni a partire dalla prima edizione, nell’estate del 2014, e che ha richiamato tanti appassionati di musica dal vivo che hanno riempito la piazza dell’Outlet Village. Un vero e proprio festival – curato anche quest’anno dalla produzione di FMedia con la direzione artistica di Salvo Ferrara e che avrà come media partner Radio Number One – diventato da subito un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i numerosi turisti che trascorrono le vacanze estive tra Versilia e Cinque Terre.

Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.