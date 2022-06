'Santa': teatro per ragazzi "Luzzati", in scena lo spettacolo vincitore - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Al Parco del Flauto Magico messa in scena davanti ad alcune classe delle scuole cittadine lo spettacolo vincitore della prima edizione del premio nazionale di teatro per ragazzi Emanuele Luzzati.

Esibizione questa mattina, al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso a Santa Margherita Ligure, di Massimo Lazzari della Compagnia Teatro delle Quisquilie di Trento che, con lo spettacolo “Storie di Gianni”, ha vinto la prima edizione del premio nazionale di teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati”.

Nel corso della premiazione menzioni e riconoscimenti anche a “Ricordi”, della Compagnia Teatro dell’Argine, per come propone ai bambini le possibili fragilità degli anziani; “Tre”, della Compagnia Scena Madre, per il linguaggio contemporaneo con cui affronta la relazione tra adolescenti e genitori; e “Alberto Manzi”, della Compagnia Tib Teatro, per come descrive le intuizioni pedagogiche di un grande maestro.

Premiati anche i bambini che, nello stesso contesto, hanno aderito al bando, diffuso a livello regionale, per le scuole primaria e secondaria di primo grado, con lavori svolti all’interno del percorso scolastico annuale.

Primo posto per la 3ª B della Scuola Primaria Scarsella dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure con un’opera inedita e molto originale dal titolo “Il Ciottolo”. Menzioni e riconoscimenti anche per la 2ª A della Scarsella per “Cala dell’Oro”, la 5ª A della Scarsella per “Nella pancia della balena” e la 2ª C del plesso di Nozarego Basso dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure per “Una favola intricata”.

Sono intervenuti alla premiazione il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, il Vicesindaco Emanuele Cozzio, gli Assessori Beatrice Tassara e Linda Peruggi, il Vicesindaco di Portofino Giorgio D’Alìa, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure Guido Massone, Maria De Barbieri, una delle componenti della qualificata giuria del premio “Emanuele Luzzati”, tra i fondatori del Teatro della Tosse, attualmente responsabile del settore Teatro Ragazzi del Teatro Sociale di Camogli e, per le Forze dell’Ordine, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure Gianluca Carpinone, il Comandante della Guardia di Finanza di Rapallo Emidio Maravalli e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure Camilla Sartori.

Nella foto: Beatrice Tassara, Assessore all’Istruzione del comune di SML; Maria Adelaide Pellicci, segretaria comitato provinciale Unicef; Marina Marchetti, Responsabile Servizi Bibliotecari del comune di SML; Paolo Donadoni, sindaco di SML; Massimo Lazzeri, Compagnia delle Quisquiglie, attore e creatore dello spettacolo vincitore