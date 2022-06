'Santa'-Lavagna: Accademia del Turismo, bilancio più che positivo - LevanteNews

Dai soci dell’Accademia del Turismo

Si è svolta venerdì 27 maggio 2021, presso il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, l’assemblea dei soci di Accademia del Turismo per l’approvazione del bilancio 2021 e il rinnovo delle cariche sociali.

Erano presenti tutti i soci rappresentati da: Giovanna Tiscornia per l’Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, Aldo Werdin per Ugal, Unione Gruppi Albergatori del Levante, e Giancarlo Durante per Confindustria Gruppo Territoriale Tigullio. Alla riunione hanno anche partecipato il revisore dei conti Gian Alberto Mangiante, la commercialista di Accademia del Turismo Giovanna Copello, l’Amministratore Unico Nicola Visconti, la direttrice Chiara Rosatelli ed Andrea Fustinoni, rappresentante di Confindustria Turismo e proprietario del Grand Hotel Miramare.

Il bilancio si è chiuso positivamente, nonostante le limitazioni dovute al fenomeno pandemico, potendo affermare che le attività si sono differenziate ed incrementate.

Dalla lettura della relazione di gestione di Accademia del Turismo, che proprio quest’anno festeggia i 25 anni dalla costituzione dell’allora Scuola Alberghiera di Lavagna, emerge come il centro di formazione sia diventato un punto di riferimento della formazione professionale turistica a livello ligure, rispondendo ai bandi di Regione Liguria sempre attenti ad intercettare i fabbisogni professionali del settore.

Il 2021 ha proseguito la propria attività affiancata da alcune importanti novità: dalla costituzione della Fondazione ITS Turismo Liguria presso Villa Durazzo all’avvio di attività di internazionalizzazione con progetti di scambio sia culturale che progettuale.

E’ ancora emerso come nel territorio venga sempre più riconosciuto il ruolo di Accademia del Turismo come soggetto competente ed esperto non solo nella formazione ma anche nella discussione relativa a temi turistici e di promozione territoriale.

Sono state poi rinnovate le cariche sociali e rinnovato l’incarico sia per l’Amministratore Unico, Nicola Visconti, sia per il Revisore dei Conti Gian Alberto Mangiante.

Soddisfatti per i risultati raggiunti i soci che così commentano:

Giovanna Tiscornia _ Amministratore Delegato del Villaggio del Ragazzo: Il bilancio molto positivo di Accademia del Turismo è il frutto di un grande lavoro di team, dalla dedizione del personale, alla competenza della direttrice, alla lungimiranza dell’amministratore. Grande soddisfazione per questa perla del mondo della formazione ligure.

Aldo Werdin _ Presidente Federalberghi, Ugal e Amministratore Delegato dell’Excelsior Palace Rapallo: Il bilancio di Accademia è stato approvato all’unanimità evidenziando risultato positivo e una diminuzione dei costi a prova di una attenta e saggia gestione propedeutica al migliore utilizzo delle risorse da destinare alla qualità della formazione degli alunni e nel contempo, nell’interesse di tutto il territorio, collocare alle più alte posizioni l’immagine che si sta creando del neonato I.T.S. Liguria Turismo.

Giancarlo Durante_ Presidente Confindustria Gruppo Territoriale Tigullio: L’approvazione del bilancio 2021 dell’Accademia del Turismo rinnova l’occasione di apprezzare il lavoro svolto con grande dedizione e con ottime prospettive di sviluppo futuro.

L’Accademia è una grande risorsa per il territorio. Coniuga formazione di qualità con la domanda di professionalità di elevato livello proveniente dagli operatori del settore turistico.

Auspichiamo un sempre crescente interesse da parte dei nostri ragazzi che, grazie anche all’integrazione con i programmi dell’ITS, hanno un’opportunità unica di inserirsi in contesti lavorativi motivanti e di alto profilo.