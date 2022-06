RASSEGNA STAMPA. Ponte del 2 Giugno da tutto esaurito - LevanteNews

Oggi, lunedì 6 giugno, auguri a Norberto. Mercati setimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Due occhi per chi vende e cento per chi prende”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Turismo: bilancio record per i balneari. Avvio di stagione da tutto esaurito”; “Rientro con code sulla A-12 e stazioni affollate”; “Boom di stranieri negli alberghi; c’è il ritorno degli americani”; “Alla Torre Fara, film e news a disposizione dei clienti a tutte le ore”; “Grandi eventi nei fine settimana”.

Sestri Levante: oggi l’addio al comandante Renzo Poggianti. Chiavari: il mio Rembrand al Mignon. Chiavari: storie di mare in mostra. Elezioni Chiavari: oggi forum con i sei candidati sindaco nel salone consigliare”; “Mostre concerti ed eventi per rilanciare il settore cuilturale”, “L’agenda elettorale, precvisto l’arrivo di Enrico Letta”. Chiavari: un investitore per salvare Giovanni Asperti.

Rezzoaglio: a Villanoce la festa di San Rocchino ha radici lontane.