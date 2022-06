Rapallo: le rifiutano la residenza, immigrata fa causa al Comune - LevanteNews

L’anagrafe le ha rifiutato la residenza e l’inserimento nello stato di famiglia di un rapallese, con registrazione del contratto di convivenza (i nomi sono chiaramente indicati in una determina pubblicta sull’Albo pretorio del Comune). Ora i due si sono rivolti al Tribunale di Genova, sezione specializzata nell’immigrazione affinché il Tribunale ingiunga al Comune qanto richiesto dalla coppia.

Il Comune ha riesaminato il caso e ascoltato il dirigente del settore che ha ribadito come “l’operato dell’ufficio anagrafe è stato conforme alla normativa vigente e alle indicazioni offerte dalla prassi del Ministero dell’Interno per conto del quale l’ufficio esercita le funzioni in materia di tenuta dei registri dell’anagrafe e della popolazione residente”. A rappresentare il Comune in Tribunale sarà l’avvocato Antonella Canessa (costo 4.000 euro) a cui sarà affiancato l’avvocato Ardo Arzeni.

Rapallo è il Comune che conta il maggior numero di immigrati quasi tutti perfettamente integrati e non si sono mi verificati casi di razzismo; anche in questo caso il no del Comune è dovuto al rispetto e interpretazione della normativa. Vedremo qule sarà la sentenza del tribunale.