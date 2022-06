Rapallo: Euroart e Circolo Nagge, ancora un anno a Villa Riva - LevanteNews

Euroart, associazione sportiva dilettantistica, occupa in via Avenaggi 6 i magazzini di Villa Riva come deposito delle attrezzature necessarie per l’allestimento di spettacoli di danza organizzati dalla Associazione e paga al Comune un canone annuo pari ad euro 2.788. Il Circolo Amatori Mare “Nagge” ocupa nella stessa villa il magazzino sito ai numeri 12 e 14 di via Avenaggi e paga al Comune un canone annuo di euro 2.023.

Nonostante la vendita, in data 16 maggio 2022, di Villa Riva alla Società “Pam S.r.l.” sia Euroart che il Circolo Nagge contineranno a occupare ui magazzini sino al 16 giugno 2023, secondo contratto. Nel frattempo dovranno reperire nuovi magazzini.