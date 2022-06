Rapallo: "Dalla letteratura al Teatro" all'istituto Liceti - LevanteNews

Dall’Istituto Liceti

Mercoledì 8 Giugno 2022, ore 16, con ingresso libero, l’ Ist. Superiore F. Liceti , porta in scena gli studenti del Pon di 30 ore “ Dalla letteratura al Teatro” . Tale corso, partito in aprile su volontà del Dirigente Scolastico Dott.ssa Sonia Maranci, presso l’Auditorium scolastico, è stato un vero e proprio excursus nel mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo. Diretto da Viola Villa Dir. Art de La Perla del Tigullio Teatro e coordinato dalla Prof.ssa Valentina Cordara ha visto l’adesione entusiasta di molti studenti (oltre 25 iscritti).

La fase laboratoriale, preparatoria, legata al gioco, alle improvvisazioni ed agli esercizi (uso della voce e del corpo, gestione dello spazio scenico etc ) precede di fatto la seconda fase legata all’allestimento dello spettacolo.

La creatività è stata la vera protagonista della seconda fase, che ha visto gli studenti non solo protagonisti sul palco in qualità di attori, ma anche veri e propri artefici del testo . Il laboratorio è stato pertanto anche palestra di scrittura creativa e di drammaturgia.

La compagnia è nata, lo spettacolo è pronto, manca solo “la prima”. Debutto dunque l’8 giugno p.v. con “ La Villa Stregata” per : Sandy Cussadiè, Federico Mario Delucchi, Eleonora Sartori, Alessia Oliviero, Viola Strigini, Luna Canessa, Nicole Tedesco, Francesco Sartori, Valdo Janko, Ikram Rajat, Stella Mishi.

La regia è a cura di Viola Villa Coordinamento Prof.ssa Valentina Cordara.