Rapallo: “Cinema in Liguria” all’Auditorium del Liceti - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”

L’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”, in collaborazione con il gruppo “Amici del Libro”, la Croce Bianca Rapallese, il Progetto “Comunità in Progress”, i Comuni di Rapallo e Zoagli, nell’ambito di “Sapere Aude” presenterà – giovedì 9 giugno ore 17, presso l’Auditorium Scartezzini dell’Istituto “Liceti” di Rapallo – l’evento “Cinema in Liguria” (Un viaggio nella nostra terra attraverso i films). “L’idea – dice la Presidente Mariabianca Barberis – è mostrare (attraverso piccoli filmati e note di regia), come molti lungometraggi ben conosciuti al pubblico abbiano trovato le proprie location in Liguria, specie nella nostra Riviera di Levante”.

Attraverso un simbolico viaggio nel tempo, ci sarà modo di spaziare fra Gilberto Govi, Alberto Sordi, Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Vittorio Gassman, Joan Collins, Paolo Villaggio, Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Carlo Verdone, Leonardo Di Caprio, Checco Zalone; e rivedere come apparvero – sul grande schermo – Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Camogli, Paraggi, e le Cinque Terre.

Ideato e condotto da Silvana Gambéri – Gallo.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare, fino ad esaurimento posti.