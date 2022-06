Rapallo: Antonio Vantaggiato entra in Assormeggi Italia,  - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Assormeggi Italia

Assormeggi Italia, l’Associazione Nazionale che aggrega le piccole e medie imprese della nautica da diporto, rafforza la propria Governance. Entra in squadra Antonio Vantaggiato, Sottufficiale della Guardia Costiera in pensione che si occuperà dell’associazione in Liguria.

“Antonio Vantaggiato è persona molto preparata in materia di diporto nautico e certamente darà un importante contributo alle imprese liguri associate Assormeggi Italia – dice Angelo Siclari Presidente dell’associazione – Sono molto grato ad Antonio per aver accettato la nostra proposta….conclude Siclari”

Assormeggi Italia ha sede a Rapallo e nasce esattamente un anno fa per volontà di un gruppo di imprenditori della nautica. Si dedica principalmente a piccole imprese concessionarie di posti barca e charter nautico.

Imprese che purtroppo in Italia non hanno mai avuto una rappresentanza, poiché le varie sigle sindacali sono orientate prevalentemente verso i grossi porti turistici.

Oggi rappresentiamo imprese in diverse Regioni e contiamo di aggregarne sempre di più – concludono da Assormeggi Italia.

Nella foto: Angelo Siclari ed Antonio Vantaggiato