Portofino: torna il concorso lirico Clip: concerto in piazzetta il 24 luglioo - LevanteNews

Torna a Portofino dal 19 al 24 luglio il concorso lirico “Clip” che raccoglie iscrizioni da ogni parte del globo e, grazie ad una giuria qualificata presieduta da Dominique Meyer sovrintendente e direttore artistico della Scala, spalanca ai vincitori le porte dei migliori teatri del mondo. Le iscrizioni si chiudono domenica prossima e quindi non è ancora dato sapere quanti candidati sono stati ammessi. I cantanti saranno selezionati martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio dalle 10 alle 17.30 al Teatrino di Portofino. Venerdì 22 alle 16.30 si svolgerà la finale al Teatro Sociale di Camogli. Sabato 23 giornata di prove in vista del concerto finale che si svolgerà in piazzetta a Portofino domenica 24 con l’orchestra del Carlo Felice diretta dal Maestro Michele Gamba.