Pieve Ligure: elezioni, indicazioni per chi si reca ai seggi - LevanteNews

Dal comune di Pieve Liguria su Facebook

Si ricorda che si voterà nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Si invitano gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

Si ricorda e raccomanda di recarsi al seggio muniti di mascherina che dovrà essere indossata, come da indicazioni ministeriali, all’interno dell’edificio scolastico sede di seggio.

Chi non fosse ancora in possesso della tessera elettorale o l’avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi a disposizione per l’esercizio del voto, può contattare l’ufficio elettorale ai n. 0103460861/ 0103462247 o recarsi personalmente presso l’ufficio in via Roma 54 – piano terra.