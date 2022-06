Nuoto/ I ragazzi di Camogli protagonisti alla Sciorba - LevanteNews

Dalla Segreteria Rari Nantes Camogli

Prove di qualificazione per le finali in vasca da 50 anche per la categoria esordienti a nello scorso weekend a Sciorba. Sicuramente il calendario della vasca olimpica, che ricalca il modus operandi delle categorie superiori è più impegnativo, rispetto alle sei prove invernali, in cui in una sessione si possono disputare solo due competizioni.

All’interno del weekend infatti i ragazzi 2009 e 2010 e le femmine 2010, 2011 si sono sfidati in quattro gare a testa. I colori bianconeri sono stati difesi da Gatto Junior 100 , 200 delfino, 400 misti e 1500 stile, Ortori Leonardo 100, 200 rana, 200 e 1500 stile, Massa Elena 100, 200 rana, 200 misti e 800 stile, Giulia Mina Revello 200 dorso, 400 stile , 200 e 400 misti.

I ragazzi hanno disputato ottime prove, e fra qualche settimana si giocheranno le loro chance nelle finali regionali a loro dedicate. Menzione speciale per Leonardo e Junior che hanno disputato senza timore reverenziale per la prima volta i 1500.