Lavagna: Cgil, giovedì assemblea confederale - LevanteNews

Da Domenico Del Favero, responsabile Cgil Zona Tigullio Golfo Paradiso

Giovedì 9 giugno, a Lavagna, ore 9,15, presso l’auditorium Campodonico, si terrà l’Assemblea Confederale Territoriale della Cgil Tigullio Golfo Paradiso, aperta a cittadini, associazioni e istituzioni.

Faremo assieme il punto sulle questioni che investono il mondo del lavoro e i pensionati mel nostro paese e nel nostro territorio.

” Camminiamo insieme per la pace, per il lavoro, per la giustizia sociale e per la democrazia” è il nome dato alla campagna straordinaria di assemblee che la Cgil sta organizzando in tutto il paese, allo scopo di confrontarsi ed informare sulle nostre proposte, in preparazione della manifestazione nazionale del 18 giugno a Roma in piazza del Popolo.

Parteciperà ai lavori il Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Igor Magni.

