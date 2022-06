Chiavari: premio "Grazia Criscione" agli allievi del Comprensivo "Della Torre" - LevanteNews

Nell’ambito dell’ExtraFestival della Parola, nell’Auditorium San Francesco si è svolta, nel pomeriggio, la premiazione degli studenti che hanno partecipato al IV Concorso di poesia “Grazia Criscione” che aveva per tema “Ostinati costruttori di pace”, un argomento difficile, anche se di enorme attualità, che i giovani allievi hanno svolto con grande sensibilità e fantasia.

La commissione giudicatrice, formata dagli ex insegnanti della Scuola Media “G. B. Della Torre” Annarita Ferretti, Franca Migliaro, Giuseppe Valle e dal marito della prof. Criscione Giuseppe Scrofani (con il contributo della Dirigente Manuela Carli) ha constatato lo straordinario grado di maturità degli studenti, usciti da due anni di pandemia.

Per le classi prime sono stati premiati Alessio Viale ed ex aequo Marcello Viale e Davide Maccianti. Per le classi seconde Edoardo Lillini e Simone Lauricella. Per le classi terze Alessandra Vanti e Alba Azaro.

Gli intermezzi musicali sono stati affidati alli allievi della sezione musicale.

Con un caloroso applauso il numeroso pubblico ha ringraziato la famiglia di Grazia Criscione nella persona della sorella Gianna, del figlio e del generoso marito.

Ha portato il saluto del Comune l’assessore alla Pubblica Istruzione Fiammetta Maggio.