ChIavari: Pietro Grasso, l'incontro con Mirko Bettoli - LevanteNews

Da “Sinistra Italiana”

Venerdì 3 Giugno scorso il già Magistrato Antimafia Pietro Grasso ha incontrato il Candidato Sindaco Mirko Bettoli. Evento ideato e fortemente voluto dalla Lista “Sinistra per Chiavari” per riaffermare, a chi come Pietro Grasso che fu in prima linea contro la mafia, che la legalità, la trasparenza e la correttezza amministrativa siano tra i fondamenti del programma elettorale.

Pietro Grasso ha molto apprezzato ed incoraggiato Mirko Bettoli e tutti i candidati consiglieri a proseguire su questa linea e con questi intendimenti; si è espresso altresì favorevolmente condividendo il progetto politico di “Sinistra per Chiavari” di unione delle forze di Sinistra per dare maggiore forza ed efficacia alla loro azione.

La presenza di Pietro Grasso, già seconda carica dello Stato e fuoriuscito da tempo dal Pd, è stata fortemente voluta dalla Lista “Sinistra per Chiavari” anche grazie all’impegno di Emilio Acacia di Tigullio Possibile ed alle indicazioni operative di Andrea Foti di Sinistra Italiana.