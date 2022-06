Chiavari: mercoledì arriva Letta per lanciare Bettoli; la regina più longeva - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, vonsigliere e capohruppo Pd in Regione Liguria

abbiamo superato i 100 giorni di guerra.

Più di 40mila morti, milioni di rifugiati, città completamente distrutte, i porti completamente bloccati e il rischio di carestia globale con 250 milioni di persone che rischiano di non avere più cibo, l’aumento dell’inflazione e gli impatti economici sull’economia globale.

Questi i numeri del conflitto, nelle ore in cui sono intensificati i bombardamenti verso Kiev e l’offensiva russa riprende forza. Mentre minore forza sembra avere l’iniziativa diplomatica, con la richiesta di cessate il fuoco e di colloqui di pace, con percorsi che consentano di sbloccare le riserve alimentari ferme nei porti del Mar Nero. Una situazione di grande gravità a cui l’opinione pubblica non deve assuefarsi: aspetto di cui si avverte il rischio concreto che va contrastato, tenendo alta la discussione e la riflessione pubblica su quanto sta accadendo. In Italia, poi il dramma viene usato a sproposito a livello nazionale da alcune forze politiche – Lega in primis – per ragioni di minimo incasso politico della crisi. Perché anche nelle tragedie si i personaggi ridicoli non mancano.

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA: LA LIGURIA AL VOTO – È in questo quadro politico che si inseriscono le elezioni amministrative, che in Liguria assumono una rilevanza ancora maggiore. Genova è la città più importante al voto in questa tornata amministrativa a livello nazionale, e fondamentale saranno gli appuntamenti a Spezia, e nei centri più importanti del Tigullio e della Val Bormida, Chiavari e Cairo, assieme a tanti comuni.

Ariel Dello Strologo a Genova, Piera Sommovigo a La Spezia, Mirko Bettoli a Chiavari e Fulvio Briano a Cairo sono i sindaci della coalizione progressista che stanno cercando, ognuno con la propria proposta, di far voltare pagina alle proprie comunità e anche alla nostra Regione.

Ci sono alcuni fili comuni: il tema della sanità e dei servizi alla persona, in una regione che ha depotenziato la sanità pubblica, sfilacciato le reti del welfare, privatizzato i servizi. Il tema ambientale, visto sempre più come occasione di crescita e di sviluppo sostenibile, e non in contrapposizione con il lavoro. Il tema delle nuove generazioni che vogliono continuare a studiare e a vivere in questa regione.

Toti ha ricoperto Genova e Spezia di manifesti, con tanto di iniziative e annunci propagandistici in ogni dove. A Chiavari e a Cairo non mi pare si sia fatto vedere: nel primo caso perché non si sa se sostiene il suo candidato sindaco ufficiale e nel secondo probabilmente perché tutti i sindaci della Val Bormida contestano il depotenziamento dell’ospedale di Cairo.

Abraham Lincoln diceva “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre.” Ecco, penso che valga anche in Liguria. La retorica del modello della destra nei Comuni sta scricchiolando: una destra incapace di generare futuro per la propria comunità, garantendo ben poca innovazione, confronto e prospettiva.

Questa settimana sarà decisiva, e conterà la capacità e la volontà di mobilitare tutti coloro che – per varie ragioni – sono distanti, delusi da queste amministrazioni, dimenticati, ma non hanno ancora deciso di partecipare attivamente al cambiamento. Tocca ad ognuno di noi fare la nostra parte, in questi giorni.

PUNTO SANITÀ: TOUR SANITÀ E LE 96 ORE AL PRONTO SOCCORSO – La scorsa settimana vi avevo anticipato del tour sanità di Toti, con casuali tappe a Spezia e a Genova proprio prima delle elezioni. Ho fatto una segnalazione al CO.RE.COM su questo e attendo risposta, anche se la questione è politica.

A Spezia Toti ha raccontato dei mirabolanti investimenti nella ASL 5, citando dati e numeri nelle sue slide che cozzano con la realtà dei fatti. Investimenti, liste d’attesa, prestazioni urgenti con tempi di prenotazioni di oltre 2 mesi, assunzioni insufficienti, programmazione della sanità territoriale confusa e contradditoria.

E c’è uno scarto ancora più forte tra la rappresentazione di Toti e la realtà (per tornare alla frase di Lincoln): la situazione dei Pronto Soccorso liguri, il primo – e spesso unico – accesso alla sanità ligure per molte persone.

Il caso di una anziana signora rimasta 96 ore, quattro giorni, su una barella in attesa di essere ricoverata in reparto è solo la notizia più eclatante di una situazione, quella della saturazione dei Pronto Soccorso, che non riesce ad avere una soluzione concreta. E che in alcuni casi, penso alla ASL 4 Chiavarese, è spesso anche resa più critica da un abuso di contratti a “chiamata” di cooperative per sopperire alle carenze di organico, dove il personale di cooperative e/o altre forme viene pagato uno sproposito, senza peraltro che sia garantita la qualità necessaria del servizio, in molti casi. Per tutto questo, non c’è slide che tenga.

IN CONSIGLIO REGIONALE. PASTICCIO CONSIGLIO SULL’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE – Questa settimana si riunirà il Consiglio Regionale, per approvare una singola pratica. Un Consiglio che non era minimamente programmato ma che è stato richiesto in fretta e furia dalla Giunta Regionale, che non è neppure in grado di seguire le proprie pratiche.

Una breve cronistoria: Università di Genova, IIT e CNR partecipano ad un Bando PNRR per gli ecosistemi dell’Innovazione con un progetto – RAISE – che ci viene illustrato a febbraio scorso. Un progetto di qualità, sulla robotica e le intelligenze artificiali declinati a diversi ambiti – sanità, città, ambiente, porti, che porterebbe investimenti per 80-120 milioni di euro.

I soggetti attuatori devono costituirsi in una rete, un HUB, con la nascita di una società in partecipazione, dove entra anche Regione Liguria. Perché la Regione entri in una nuova società con una quota – 10 mila euro nel caso – serve una legge. A fine maggio – il 26 precisamente – la Giunta presenta un disegno di legge, lo porta in commissione, e dice che bisogna completare l’iter entro il 30 giugno. Fissiamo il Consiglio votante il 21 giugno.

Quattro giorni dopo, ci arriva una richiesta imbarazzata dell’Assessore Benveduti, che in poche parole ci dice che in realtà si deve fare tutto molto prima perché l’appuntamento dal notaio è il 10 giugno, e Regione deve essere pronta prima di quanto aveva dichiarato pochi giorni prima.

E così il Consiglio viene convocato d’urgenza con una sola pratica per mettere una pezza al fatto che Benveduti e la Giunta Toti rischiavano di perdere 100 milioni di euro di finanziamento PNRR per non aver calcolato i tempi per l’appuntamento dal notaio.

Sembra uno scherzo, ma è come governa la destra in Liguria.

UN APPUNTAMENTO – L’ultima settimana di campagna elettorale è costellata di appuntamenti, di incontri. Il Segretario Nazionale del PD, Enrico Letta sarà a Chiavari e alla Spezia mercoledì e giovedì a Genova. A Chiavari, con Mirko Bettoli, si è scelto di dedicare l’incontro ad un momento di ascolto del terzo settore, una scelta molto giusta e di grande attenzione.

Mi permetto di segnalare per i tigullini e zone collegate un appuntamento interessante che si terrà martedì sera alle ore 20.30 a Chiavari (in piazza San Giovanni o al coperto – al dehor del Bar delle Carrozze in Piazza Matteotti, se il tempo sarà inclemente).

Un dialogo tra amministratori locali – Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Marco Russo, Sindaco di Savona e Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante, assieme al nostro candidato Sindaco a Chiavari. Amministratori che hanno la caratteristica di aver costruito modelli partecipati ed inclusivi, e di aver fatto dell’ascolto, della costruzioni di reti e di comunità la loro cifra di governo.

UNA FOTO, UN COMMENTO – Ieri, 5 giugno, è terminato il Platinum Jubilee, i festeggiamenti dedicati ai 70 anni di regno della regina Elisabetta II. La più longeva sovrana del Regno Unito. Settanta anni in cui è cambiato il mondo, dal punto di vista culturale, sociale, politico. Dalla fine della seconda guerra mondiale alla Brexit, per fare solo un esempio.

I festeggiamenti sono iniziati a febbraio e terminati a giugno, con le cerimonie e le parate di rito, che dalla foto non sono proprio state gradite a tutti.

