Chiavari: le proposte di Silvia Garibaldi per una città accessibile - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, candidato sindaco in Chiavari

Di eliminazione delle barriere architettoniche se ne parla tanto, soprattutto prima delle elezioni, ma molte volte lo si fa a sproposito o in modo superficiale. Da tanti anni studio e affronto il problema, mi confronto con le associazioni, parlo con le persone. Spesso si tende a ridurre il dibattito alle sole disabilità motorie, non possiamo però dimenticarci di quelle visive e uditive. Il tema va affrontato in modo sistematico, non con iniziative spot. Il Comune di Chiavari deve adottare un piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali e introdurre la figura del disability manager, un professionista che coordina le attività dei vari settori (lavori pubblici, sociale, urbanistica) così da prevenire eventuali situazioni di emarginazione, un garante a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Fondamentale sarà dialogo e sinergia con le associazioni attive sul territorio.

Ogni intervento dovrà tenere conto delle eventuali criticità in ambito accessibilità, dal rifacimento del marciapiede alla più grande opera pubblica, il tutto a vantaggio della persona e non solo delle categorie deboli per antonomasia. Voglio una città bella e accessibile per tutti, senza cittadini di serie A e di serie B.