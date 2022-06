Chiavari: "Io, Messuti, non il dono dell'ubiquità" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

Evento “G. Mazzini… Uno di noi”. Il candidato sindaco Federico Messuti replica al omunicato del candidato Davide Grillo.

“Il candidato Grillo ha perso l’orientamento e pare in totale confusione. Con un comunicato stampa di questa mattina mi accusa di essere andato alla scuola Della Torre per l’evento “G. Mazzini… Uno di noi” ed aver partecipato all’inaugurazione della nuova sede del busto di Mazzini. Non si è reso conto che alle 10.07 eravamo seduti vicini all’interno dello studio di Teleradiopace per la registrazione del confronto tra i candidati, terminato alle 11.40 – spiega Federico Messuti – Grillo non sì è accordo che alla festa della scuola, iniziata alle 10.45, erano presenti il vicesindaco F.F. Silvia Stanig, nonché assessore alla cultura, l’assessore all’istruzione Fiammetta Maggio, l’assessore al bilancio Alessandra Ferrara e il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba. Non ho potuto presenziare, anche se avrei potuto farlo in veste di consigliere e vicepresidente del consiglio comunale”.