Chiavari: "In che veste Messuti visita la scuola Della Torre?" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Il candidato Messuti deve spiegare cosa andrà a fare alla scuola Della Torre, oggi, in piena campagna elettorale. In quale veste, di grazia? Come consigliere, infatti, egli ha le deleghe ad affari legali e informatizzazione uffici. Cosa c’entrano con l’evento odierno “G. Mazzini… Uno di noi”? E perché con lui ci sarà l’assessore uscente al bilancio, sponda dello stesso candidato sindaco? Passi per chi nell’amministrazione uscente si è occupato di scuola, ma trovo assurdo che manchi invece l’assessore alla cultura…”.

“Che dire? Meno male che i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie non votano! Ma sul resto, stendo un velo pietoso e chiedo ci sia un minimo di decenza da parte di chi è in corsa per il rinnovo dell’amministrazione: questa è campagna elettorale nelle scuole!”.

Lo dichiara il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo in merito all’evento “G. Mazzini… Uno di noi” in programma oggi all’IC Della Torre.