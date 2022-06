Chiavari: Grillo replica a Messuti "Sulla locandina c'eri" - LevanteNews

Da Davide Grillo candidato sindaco in Chiavari

Il mio comunicato relativo alla presenza del candidato Messuti alla manifestazione G. Mazzini….uno di noi” è stato fatto perché mi è stato segnalata da un cittadino la locandina che allego al comunicato. Probabilmente non ha potuto presenziare perché era a registrare nello studio televisivo ma agli alunni è stata comunicata una cosa diversa.

Credo debba verificare che il suo ufficio stampa non faccia errori di comunicazione per evitare di confondere i cittadini.