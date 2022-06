Carasco: Arcaplanet e i suoi clienti in aiuto ai cani di famiglie ucraine - LevanteNews

Da Arcaplanet

Una vera e propria maratona benefica quella promossa da Arcaplanet – leader del Pet care con

oltre 390 Pet store, un canale E-commerce e 2.000 dipendenti – che ha registrato una raccolta di oltre 300 mila pasti per cani e gatti di famiglie in difficoltà per l’emergenza ucraina nelle prime due settimane.

A favore di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animale) la speciale Foodstock challenge ha

chiamato a raccolta la sensibilità dei clienti Arcaplanet ed ha raggiunto un traguardo importante. In meno di due settimane, in tutti i punti vendita della catena e online su arcaplanet.it sono stati promossi, alla cifra di soli 3,00 Euro (ma del valore economico di 9,00 Euro) sacchi di cibo speciali Foodstock, destinati a cani e gatti in difficoltà per l’emergenza in corso. La stessa Arcaplanet ha partecipato alla donazione, triplicando il valore della cifra donata dai suoi clienti.

Attraverso la logistica di Enpa le oltre 50 tonnellate di cibo vengono ora distribuite alle realtà, in Italia e al fronte europeo, che si prendono cura dei Pet arrivati nei diversi punti di accoglienza e delle famiglie rifugiate con i propri animali domestici.

Con il progetto Foodstock, da anni, il brand si impegna a supportare oltre 200 tra Enti e

associazioni impegnati nel soccorso di Pet meno fortunati e, nell’ultimo triennio, ha distribuito oltre 650 tonnellate di cibo.

Le donazioni spontanee dei clienti avvengono attraverso gli speciali contenitori Foodstock,

presenti in ogni store Arcaplanet, ma anche con donazioni dirette relative a eccedenze di prodotti in tutti i punti vendita ogni mese, oltre naturalmente a quanto raccolto con iniziative speciali come la Foodstock Challenge dedicata all’Ucraina.

L’ambizioso progetto di Charity di Arcaplanet mira a dare un sostegno concreto a tutte quelle

encomiabili strutture volontarie che ogni giorno si attivano per fornire le cure necessarie agli

animali ospiti.

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre venticinque anni dalla sua costituzione, l’azienda è cresciuta notevolmente espandendosi in Italia e anche oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera. Oggi conta oltre 390 Pet store, una piattaforma di vendita online e circa 2000 dipendenti. Attualmente, l’insegna conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi

esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish. In particolare, Virtus rappresenta la punta di diamante nel panorama italiano dei mangimi per animali domestici, con prodotti con alto contenuto di carne fresca e basso contenuto di cereali. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large.