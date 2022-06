Camogli: semaforo, lavori fermi e meno posteggi nei giorni del pontee - LevanteNews

Un semaforo a regolare un senso unico alternato lungo la strada provinciale a Camogli in via Mazzini, località “Angeli”, eliminazione di alcuni posti auto e lavori fermi per un guasto a un tubo interrato dell’acquedotto. Il tutto sulla strada più trafficata durante il lungo ponte del 2 Giugno. Il manto stradale poteva essere ripristinato provvisoriamenmnte e messo in sicurezza? Il Comune è intervenuto per far ripristinare la circolazione evitando disagi? Alcuni giudizi di cittadini sono stati severissimi.