Mister Alessandro Oggiano non sarà più l’allenatore del Calcio ACD Riese: l’annuncio arriva dalla stessa società tramite una nota.

“Detta decisione – prosegue il club – scaturisce solo ed esclusivamente per impegni personali dello stesso. A mister Oggiano da parte di tutta la famiglia Riese vanno i più sinceri ringraziamenti per i 3 anni passati insieme, per i traguardi raggiunti e per aver dimostrato forte attaccamento ai colori bianco celesti”.