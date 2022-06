'Santa': la festa di Sant'Erasmo negli scatti di Borlenghi - LevanteNews

Levante News ha più volte annunciato la tradizionale festa di Sant’Erasmo a Santa Margherita Ligure. Dopo l’articolo pubblicato ieri a firma Paolo Fizzarotti, pubblichiamo oggi un contributo di Franco Borlenghi “Santa Magazine”, cui sempre con foto di Borlenghi seguirà un pezzo della redazione.

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Dopo la distribuzione al pubblico, ieri, del “Biscotto del Marinaio”, A cura del Comitato Festa della Primavera, sabato, il clou delle celebrazioni in onore di Sant’Erasmo. Dopo uno stop, dovuto alla pandemia, quest’anno si è ritornati alla grande festa.

La statua del Santo, è stata dapprima portata in processione sul mare, installata su un peschereccio. Quindi, la processione vera e propria, per le strade di Corte, accompagnata, come da tradizione, da 3 Cristi, portati a braccio dai volontari. Grande pubblico lungo il percorso.