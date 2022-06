'Santa': festa di Sant'Erasmo soffocata da altre iniziative rinviabili - LevanteNews

Turisti ammaliati e stupiti dalla processione in omaggio a Sant’Erasmo (data imposta dal calendario) che ieri ha attraversato alcune vie di Corte, soprattutto dai tre Crocifissi processionali. Centinaia di immagini scattate che costituiranno il ricordo della vacanze trascorse in Italia o la gita a Santa Margherita Ligure. Peccato che la città non sappia valorizzare questa festa che ha radici secolari ed è probabilmente l’espressione più viva della tradizione cittadina. Rapallo con le Feste di Luglio e Recco con la Sagra del fuoco hanno fatto delle loro feste patronali, oltre un’espressione di fede, un forte richiamo turistico.

Capiamo che non è facile chiudere al traffico per 45 minuti la strada 227 che conduce a Portofino. Ma in altri casi si può. Citiamo la più lunga chiusura al traffico della via Aurelia a San Lorenzo della Costa in piena stagione estiva; lo si fa anche per altre feste in centro a ‘Santa’. E allora una soluzione, volendo, si può studiare e applicare.

Ma la cosa assurda è un’altra. Il ponte di giugno in Riviera è il più affollato, è come essere a ferragosto. Accade ogni anno. E allora perché proporre manifestazioni di richiamo che possono essere rinviate a giornate meno affollate? Una bella foto di Franco Borleghi coglie il passaggio delle auto d’epoca (fortissimo richiamo) dirette a Portofino (strapiena); questa passerella di auto storiche non poteva essere effettuato in altra giornata? E perché si è scelto proprio il ponte del 2 giugno per il Tributo a Carlo Riva? Domande senza risposta. Sarebbe anche interessante sapere cosa ne pensano le opposizioni consigliari, perché è in queste oc casioni che si capisce la capacità di gestire il turismo. (m.m.)