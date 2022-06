Riviera: un ottimo ponte del 2 Giugno, pienoni e disagiù - LevanteNews

Le nuvole apparse oggi sul cielo della Liguria hanno indotto molti turisti ad anticipare la partenza, ma il bilancio del ponte del 2 Giugno non ha tradito le aspettative e, come in ogni anno pre-covid, le nostre località hanno fatto il pieno di ospiti. Il turismo è impresa, è economia, posti di lavoro, reddito. Ben venuto quindi al pienone e ai disagi che ne conseguono e che investono anche i cittadini che non vivono di turismo. Il merito di tante presenze sta nella bellezza, nella posizione geografica e nel calendario a cui potremmo aggiugere, oltre al mare, l’apprezzabile gastronomia. Nessun particolare merito quindi.

Parlavamo di disagi, per gli operatori del 118, ad esempio, il raddoppio della popolazione implica, il raddoppio del lavoro con le stesse risorse umane già ridotte in tempi normali. La povertà delle infrastruture provoca generali problemi di viabilità acuito nei borghi privi di sufficienti parcheggi. E poi i ritardi dei treni. Problemi che si trascinano fino a settembre e che poi vengono sistematicamente dimenticati: mancano progetti, idee.