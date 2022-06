Recco: "Amministrazione, è già tempo di bilanci" - LevanteNews

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica”

Sono trascorsi tre anni dall’inizio del mandato amministrativo e sono certo dell’insoddisfazione del sindaco Carlo Gandolfo nel registrare i risultati ottenuti dalla sua amministrazione.

Una sola opera pubblica importante è stata cantierata, quella relativa alla ristrutturazione del palazzo comunale.

Tutte le altre attendono ancora che l’iter progettuale venga perfezionato e i ritardi accumulati rendono concreta l’ipotesi di dover rinunciare ai finanziamenti pubblici messi a disposizione da Stato e Regione per alcuni tipi di intervento.

Il tanto decantato rapporto con gli enti sovraordinati ha prodotto poco o nulla in termini di risultati concreti: risultano “fermi ai blocchi di partenza” i progetti per la realizzazione della rotatoria presso lo svincolo autostradale e di una Rsa di primo livello presso il plesso ospedaliero Sant’Antonio.

Civica ha svolto un’opposizione leale e costruttiva.

Riconosciamo al sindaco di averci ascoltato su alcune delle proposte da noi avanzate, in particolare quelle in materia di fiscalità locale; sulle misure emergenziali nel periodo della pandemia e in quello successivo della convivenza con il virus; più in generale con riguardo al tema dei servizi alla persona.

Restano intatte le distanze che ci separano dalla Giunta su argomenti dal valore per noi non negoziabile (l’accoglienza), su scelte strategiche (il Parco Nazionale di Portofino), sulla necessità di rivedere la destinazione urbanistica di aree pubbliche per soddisfare le esigenze emergenti che fanno capo alle categorie produttive ma anche alle giovani generazioni e ai soggetti più fragili della popolazione.

Resta intatto il nostro dissenso sull’aumento esponenziale della spesa corrente, soprattutto quella destinata a finanziare spese effimere e di mera rappresentanza; scelta, quella attuata dall’amministrazione in carica, che impedisce di ridurre il carico fiscale e/o di ricalibrare l’addizionale Irpef sulla base del principio della progressività contributiva.

Esiste la disponibilità di Civica a concorrere alla costruzione di un “campo largo”, all’interno del quale gli elementi di programma verranno condivisi ad esito di un percorso partecipato.

I criteri per selezionare la classe dirigente dovranno essere oggetto di una discussione separata.

Come prematura è, ad oggi, ogni altra considerazione sul candidato sindaco.